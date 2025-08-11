Οριστικά στο Conference League η Κρίσταλ Πάλας!

Το CAS δεν δικαίωσε την Κρίσταλ Πάλας επικυρώνοντας τον υποβιβασμό της στο Conference League τη νέα σεζόν.

Στο Conference League θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Κρίσταλ Πάλας, καθώς το CAS δεν άλλαξε την απόφαση της UEFA, περί υποβιβασμού της αγγλικής ομάδας από το Europa League.

Το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την απόφαση της UEFA για «υποβιβασμό» του αγγλικού συλλόγου από το Europa στο Conference, εξαιτίας παραβίασης των κανόνων πολυϊδιοκτησίας με τη Λιόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι «Times», οι Κυπελλούχοι Αγγλίας και χθεσινοί νικητές του Community Shield ενημερώθηκαν πλέον οριστικά πως θα αγωνιστούν στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

