Θύμα κλοπής έπεσε ο Τσάλοφ

Θύμα διαρρηκτών έπεσε ο Φέντορ Τσάλοφ την Κυριακή στη Χαλκιδική- Καταγγελία από τον επιθετικό του ΠΑΟΚ

Θύμα κλοπής έπεσε ο στράικερ του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος ήταν χθες σε παραλία της Χαλκιδικής για να απολαύσει το μπάνιο του. Άγνωστοι, διέρρηξαν το αυτοκίνητό του, που βρίσκονταν σταθμευμένο σε ελεύθερο χώρο πάρκινγκ στην παραλία «Μυκονιάτικα», στη Νέα Καλλικράτεια.

Το αυτοκίνητο του παίκτη δεν είχε διακριτικά και ήταν ενοικιαζόμενο. Κατά την επιστροφή του, διαπίστωσε τη διάρρηξη, όπου οι δράστες του άρπαξαν μια τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα. Ο επιθετικός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Καλλικράτειας όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.