Ανοιχτή η πρώτη προπόνηση του ΠΑΣ Γιάννινα - «Φέρτε τον τσαμπουκά της Ηπείρου!»

Ο Νίκος Σιόντης απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους του ΠΑΣ Γιάννινα να δώσουν δυναμικό παρών στην πρώτη προπόνηση της ομάδας σήμερα στις 18:00.

Ανοιχτή για τους φιλάθλους θα είναι η σημερινή πρώτη συγκέντρωση των παικτών του ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Ηπειρώτες θα ξεκινήσουν σήμερα προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν και ο Νίκος Σιόντης με μήνυμά του στο facebook καλεί τους φιλάθλους να φέρουν μαζί τους φωνή, πάθος και τσαμπουκά για να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει ΠΑΣ Γιάννινα!

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Σιόντη:

Φέρτε φωνή, φέρτε πάθος, φέρτε τον τσαμπουκά της Ηπείρου!

Όλοι εκεί, να καταλάβουν από το πρώτο λεπτό τι σημαίνει να φοράς το σήμα με τον ταύρο!

Δοκιμαζόμενοι, παλιοί, νέοι… σήμερα θα νιώσουν πως ο ΠΑΣ δεν είναι απλά ομάδα – είναι τρέλα, είναι οικογένεια, είναι Ιστορία!

Γεμίζουμε το ΠΕΑΚΙ και το κάνουμε να βουίζει!

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΡΕ! ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ!