Χανιά: Ενίσχυση με Σημαντηράκη

Στην απόκτηση του νεαρού αριστερού μπακ Ηλία Σημαντηράκη από τον ΟΦΗ προχώρησαν τα Χανιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την ένταξη του ποδοσφαιριστή Ηλία Σημαντηράκη στο ρόστερ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Σημαντηράκης είναι γεννημένος στις 22 Δεκεμβρίου 2005 και αγωνίζεται ως αριστερός αμυντικός. Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, στους οποίους εντάχθηκε το 2019, σε ηλικία 14 ετών, προερχόμενος από την Ακαδημία Μεσσαράς «Αστερίωνας».

Αγωνίστηκε αρχικά με την Κ15, ενώ από τη σεζόν 2022-23 είχε παρουσία με την Κ19 του ΟΦΗ, με την οποία μέτρησε συνολικά 54 συμμετοχές και 5 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΟΦΗ, ενώ στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, 2024-25, παραχωρήθηκε δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον οποίο κατέγραψε μία συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι.

🫂 Ηλία, καλώς ήρθες στα Χανιά!

💙 Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!