Όταν ο Ζαφείρης ανυπομονούσε να παίξει στην Τούμπα (vid)

O Xρήστος Ζαφείρης πριν λίγους μήνες δήλωνε ανυπόμονος να αγωνιστεί ως αντίπαλος στην ατμόσφαιρα της Τούμπας - Η τότε ατάκα του για Κωνσταντέλια

Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί εδώ και αρκετό καιρό διακαή πόθο για τον Δικέφαλο, με τους ασπρόμαυρους να ετοιμάζονται για μια οικονομική υπέρβαση. Ο παίκτης όμως έχει απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν την ασπρόμαυρη επικαιρότητα, καθώς ήρθε ως αντίπαλος με την φανέλα της Σλάβια στην Τούμπα, όπου και ανυπομονούσε να αγωνιστεί και να ζήσει την μοναδική ατμόσφαιρα.

Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει τότε:

Για το τι γνωρίζει για τον ΠΑΟΚ και η ειδική αναφορά στον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι μεγάλη και ιστορική ομάδα στην Ελλάδα. Πέρσι κατέκτησαν το πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι είναι καλοί και θα μας δυσκολέψουν. Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Σίγουρα τους έχω μιλήσει για τον Κωνσταντέλια, που είμαστε μαζί στην Εθνική. Τον γνωρίζω πλέον καλά. Είναι πολύ καλός παίκτης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του δυσκολέψουμε την ζωή».

Για το ποια είναι η αίσθηση του να παίζεις στην χώρα σου: «Φτάσαμε χθες το απόγευμα. Είναι κάτι όμορφο και καινούριο να παίζω εδώ στην χώρα μου και ανυπομονώ. Έχω ακούσει καλά πράγματα για την ατμόσφαιρα της Τούμπας και ανυπομονώ να την ζήσω».

Σε ερώτηση μάλιστα για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, τόνισε πως: «Υπάρχουν πέντε ομάδες, αλλά θα πω τον ΠΑΟΚ γιατί κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα».