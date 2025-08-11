Τσίκινης: «Ουτοπία του Λανουά η μείωση των ξένων διαιτητών στους αγώνες των big-4»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ηρακλής Τσίκινης, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ, για την πρόθεση του Λανουά να μειώσει τον αριθμό των ξένων διαιτητών, το νέο πίνακα της Super League και τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Eξέφρασε τη διαφωνία του για τη μη ένταξη της "γραμμής του γκολ" στο σύστημα VAR, τάχθηκε υπέρ της δημοσιοποίησης των διαλόγων διαιτητή - VAR και αποκάλυψε΄οτι διαιτητές της Super League είπαν όχι σε πρόταση της ΚΕΔ να ενταχθούν στον πίνακα VAR.

Aναλυτικά:

Για την πρόθεση του Λανουά να μειώσει τον αριθμό των ξένων διαιτητών στο επόμενο πρωτάθλημα: Είναι ουτοπία αυτό που θέλει ο Λανουά. Στο πρώτο σφύριγμα θ' αντιδράσουν οι παράγοντες των "big-4". Δεν έχουν στο μυαλό τους ότι ο Έλληνας διαιτητής μπορεί να κάνει ανθρώπινο λάθος. Πρέπει να σταματήσει η καχυποψία αλλά αυτό θέλει δουλίτσα.

Για το αν θα ήταν εφικτό να σταματήσουν να ορίζονται ξένοι διαιτητές σε αγώνες του Άρη με τους "big-4": Πιθανόν, αλλά ο πυρήνας του προβλήματος είναι οι τέσσερις μεγάλοι. Υπάρχει αιμορραγία στη διαιτησία. Η ΕΠΟ κάνει καμπάνια για να προσελκύσει νέους διαιτητές. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν διαιτητές και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει το πρότυπο του Έλληνα διαιτητή που σφυρίζει μεγάλους αγώνες.

Για τη χρήση του ημιαυτόματου οφσαιντ σε όλους τους αγώνες της Super League: Θα βοηθήσει πολύ. Θα ξεκαθαρίσει το θέμα του οφσάιντ. Δεν θα υπάρχουν οι λίγες φωνές για τις γραμμές και τις αποφάσεις. Θεωρώ ότι είναι 100% λάθος που δεν μπήκε η "goal line technology". Aν γίνει μία φάση σ' έναν κρίσιμο αγώνα να δούμε ποιος θα σώσει την ΕΠΟ, τον Λανουά, εμένα, εσάς...

Για ότι ενώ ανανεώθηκε κατά 1/3 δεν αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των διαιτητών της Super League: Ο Λανουά δεν έχει πάγκο. Δεν θα έχει εναλλακτικές αν υπάρχουν κακές διαιτησίες ή αγώνες στο εξωτερικό για τους Έλληνες διαιτητές. Όταν ένας διαιτητής που κάνει λάθος, ορίζεται και την επόμενη αγωνιστική, υπάρχει πρόβλημα για τον κόσμο. Θα έπρεπε ν' ανέβουν περισσότεροι.

Για το αν θα πρέπει να ισχύσει και στην Ελλάδα η δημόσια ανακοίνωση των αποφάσεων που παίρνουν οι διαιτητές μετά από τη χρήση του VAR: Είμαι υπέρ σε ότι συμβάλει στην καθαρότητα. Πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Είμαι υπέρ και στο να δίνονται στη δημοσιότητα και οι διάλογοι διαιτητή - VAR.

Για το αν συμφωνεί με την απόφαση της ΚΕΔ να θέλει εκτός πίνακα Super League τους Τσαγκαράκη, Τσιάρα και Τσέτσιλα: Είχαν κάποιες κακές διαιτησίες, αλλά δεν ήταν οι μόνοι. Δε λέω ότι βγήκαν άδικα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια, όπως η ηλικία και παραγοντικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την ένωση (ΕΠΣ).

Για τον πίνακα VAR που έχει μόνο δύο διαιτητές: Έχω την πληροφόρηση ότι έγιναν προτασεις και σε άλλους διαιτητές να μπουν σε αυτόν τον πίνακα αλλά δεν ήθελαν γιατί θα σταματούσαν να ορίζονται ως πρώτοι διαιτητές.

Για τη χρησιμοποίηση των Ελλήνων διαιτητών από την UEFA: Ο Σιδηρόπουλος που είναι ο μοναδικός στην κατηγορία "ελίτ" δεν υπολογίζεται από την UEFA. Ειναι προς το τέλος της καριέρας του. Πιστεύω ότι και λόγω ηλικίας θα δοθούν πιο hot παιχνίδια στον Φωτιά.