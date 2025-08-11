TikToker έγινε ΟΦΗ λόγω του Football Manager (vid)

Παίκτης του Football Manager έγινε… ΟΦΗ και παίζει το παιχνίδι φορώντας ασπρόμαυρη φανέλα!

Ο γνωστός TikToker thefmjunkie ξεχωρίζει για τα video του στο δημοφιλές παιχνίδι και ξεκίνησε ένα save με τον ΟΦΗ και… κόλλησε! Τόσο πολύ μάλιστα που έφτασε στο σημείο να παραγγείλει και να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, δηλώνοντας πλέον ξεκάθαρα την αγάπη του για τον σύλλογο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, εμφανίζεται να παίζει Football Manager φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα του ΟΦΗ, ενώ στη λεζάντα γράφει χαρακτηριστικά:

«Όταν είσαι τόσο αφοσιωμένος στο save που αγοράζεις φανέλα της ομάδας».