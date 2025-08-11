Κιούμπαουερ ενόψει ΠΑΟΚ: «Χρειαζόμαστε παρόμοια εμφάνιση με περισσότερη αποτελεσματικότητα»

Η Βόλφσμπεργκερ «άνοιξε» λογαριασμό στη φετινή Bundesliga απέναντι στην Αούστρια Βιέννης (0-2), με τον προπονητή Ντίτμαν Κιούμπαουερ να μένει ευχαριστημένος και να τονίζει ξανά το θέμα της αποτελεσματικότητας.

Με «μεστή» εμφάνιση η αντίπαλος του Δικεφάλου πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα της Βιέννης.

Ο πολύπειρος τεχνικός Κιούμπαουερ παρέταξε την ομάδα του με τρεις αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας, με τον Βόλμουθ να αντικαθιστά τον Μάτιτς, ο Ζούκιτς πήρε τη θέση του Αβντιγιάι, ενώ ο Ατάνγκα βρέθηκε στην επίθεση αντί του Πίσινγκερ, σε ένα φουλ επιθετικό σχήμα.

Ο Βόλμουθ που ξεκίνησε για πρώτη φορά σε αγώνα Bundesliga, δήλωσε για τον επαναληπτικό της Πέμπτης, «Παίζουμε εντός έδρας, θέλουμε φυσικά να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και ναι, πιστεύω ότι έχουμε τις πιθανότητες.», ενώ ο χθεσινός (10/8) σκόρερ Σεπφ ανέφερε: «Σίγουρα σου δίνει αυτοπεποίθηση όταν κερδίζεις παιχνίδια. Την Πέμπτη θέλουμε να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ.»

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία (0-0) της Τούμπας την περασμένη Πέμπτη (7/8), ο τεχνικός της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαν Κιούμπαουερ στάθηκε στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας των παικτών του, κάτι που ανέφερε και χθες (10/8), μετά τη νίκη της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Αούστρια: «Νομίζω ότι, πρώτον, κάναμε ένα απίστευτα καλό παιχνίδι, πραγματικά σε όλους τους τομείς ήμασταν καλύτεροι, βάλαμε δίκαια γκολ και θα μπορούσαμε να προηγηθούμε και με μεγαλύτερη διαφορά. Δεύτερον, αυτό που με ενόχλησε λίγο είναι ότι, αν είχαμε βάλει το τρίτο γκολ, θα κατέρρεαν εντελώς και αυτό δυστυχώς το χάσαμε. Παρ’ όλα αυτά, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αλλά στο ποδόσφαιρο, αν βάλεις το τρίτο γκολ, μπορείς μετά να χαμηλώσεις ρυθμό ή να βγάλεις παίκτες που έχουν ήδη πολλά παιχνίδια στα πόδια τους.»

Για τον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στον ΠΑΟΚ: «Χρειαζόμαστε μια παρόμοια εμφάνιση όπως στα δύο τελευταία παιχνίδια, με λίγη περισσότερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Τότε μπορούμε να τους κερδίσουμε.»