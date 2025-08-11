Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό - Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ

Ο Κάρλες Πέρεθ δεν αποκλείεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα της Δευτέρας, με την επιστροφή των κιτρινόμαυρων, έπειτα από το χθεσινό ρεπό

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Άρη, Κάρλες Πέρεθ στάθηκε άτυχος, πριν το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Αράζ, καθώς δέχθηκε επίθεση από σκύλο και τραυματίστηκε σοβαρά, χάνοντας τον επαναληπτικό του Βικελίδης.

Φαίνεται πως η επιστροφή του μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με τις ατομικές προπονήσεις να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν αποκλείεται σήμερα, Δευτέρα, ο παίκτης να αρχίσει να μπαίνει και στο ομαδικό πρόγραμμα, με την επιστροφή των συμπαικτών του από το χθεσινό ρεπό, το οποίο τους έδωσε ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Ο Πέρεθ αποτελεί έναν κομβικό ποδοσφαιριστή για τον Άρη, με τον Εβρίτη τεχνικό να περιμένει να τον δει να επανέρχεται, δύο εβδομάδες περίπου πριν το πρώτο επίσημο στο πρωτάθλημα.