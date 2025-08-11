Πρώτο γκολ στο πολωνικό πρωτάθλημα για τον Ράλλη (vid)

Ο Δημήτρης Ράλλης πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πολωνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γιαγκελόνια.

Δυναμικά ξεκίνησε την πορεία του στη Γιαγκελόνια ο Δημήτρης Ράλλης. Ο 20χρονος επιθετικός, που μετακόμισε στην Πολωνία από τη Χέρενφεϊν το καλοκαίρι, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Μπήκε στο ματς ως αλλαγή στο 86’ και δυο λεπτά αργότερα χρίστηκε σκόρερ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-2 για την ομάδα του κόντρα στην Κρακοβία.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Ράλλη στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, καθώς σκόραρε κόντρα στη Νόβι Παζάρ, για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την περασμένη σεζόν είχε 3 γκολ στις 27 εμφανίσεις του με τη Χέρενφεϊν.

