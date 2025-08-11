Ολυμπιακός: Αποφασίζει για στόπερ – Ο Μάντσα και η εναλλακτική

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή κεντρικού αμυντικού στον Ολυμπιακό.

Τις επόμενες ημέρες θέλει να κλείσει την υπόθεση του στόπερ ο Ολυμπιακός, εξετάζοντας σοβαρά κάποιες περιπτώσεις. Στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται ο Γκουστάβο Μάντσα της Φορταλέζα, με τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία να εκτιμούν ότι η συμφωνία όλων των πλευρών είναι προ των πυλών.

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να προσφέρουν 3-3,5 εκατ. ευρώ για τον Βραζιλιάνο αμυντικό, αν και νέα δημοσιεύματα τόνιζαν ότι δεν έχει γίνει επίσημη πρόταση, μόνο διερευνητική κρούση για το 70% των δικαιωμάτων του. Το σίγουρο είναι ότι ο Μάντσα απασχολεί τον Ολυμπιακό, αλλά φυσικά δεν είναι η μόνη υπόθεση που εξετάζεται για το κέντρο της άμυνας.

