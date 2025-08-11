Πλησιάζει στο «μπαμ» με Γκρίλις η Έβερτον

Τα «ζαχαρωτά» βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια δυνατή μεταγραφική κίνηση, αφού ο Τζακ Γκρίλις είναι θετικός στο ενδεχόμενο δανεισμού του στην Έβερτον.

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έχει δώσει την συγκατάθεσή του για επίσπευση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Έβερτον και την Σίτι για τον δανεισμό του.

Ο Γκρίλις έχει ενημερώσει την Έβερτον ότι αποδέχεται την πρόταση που του έχει καταθέσει, έτσι τα «ζαχαρωτά», πλέον τρέχουν τις διαδικασίες για να κλείσουν το deal με την Μάντσεστερ Σίτι.

Η Έβερτον προσφέρει τον μονοετή δανεισμό του 29χρονου εξτρέμ, καλύπτοντα το 60% του συμβολαίου του, ενώ οι δύο ομάδες συζητούν και για την οψιόν αγοράς που θα προβλέπει η συμφωνία.