Ο Γκουαρντιόλα αποκάλυψε ποιοι είναι οι αγαπημένοι του παίκτες στο NBA

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την φιλική αναμέτρηση βρέθηκε ο γνωστός insider του ΝΒΑ, Μαρκ Στάιν και απεύθυνε σχετικές ερωτήσεις στον Πεπ Γκουαρντιόλα, με την πρώτη να αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του Τζο Μαζούλα με τους Μπόστον Σέλτικς.
«Λατρεύω τον Τζο Ματζούλα και τους Μπόστον Σέλτικς. Ξέρω ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Σέλτικς, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον», ανέφερε ο Καταλανός προπονητής για τον καλό του φίλο και προπονητή των «Κελτών».
Όσον αφορά τους αγαπημένους του παίκτες από το NBA, ο Πεπ Γκουαρντιόλα είπε: «Ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς».
Pep Guardiola: "The NBA has always been important in my life."— Marc Stein (@TheSteinLine) August 10, 2025
Also in Palermo tonight: City's boss lauded Boston for extending the contract of friend Joe Mazzulla -- "I love it" -- and named Stephen Curry, Luka Dončić and LeBron James as his favorite modern players post-MJ. https://t.co/filkN3zhmD