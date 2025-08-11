Ο Γκουαρντιόλα αποκάλυψε ποιοι είναι οι αγαπημένοι του παίκτες στο NBA

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το NBA και στο περιθώριο του φιλικού με την Παλέρμο, μίλησε για τον φίλο του Τζο Μαζούλα αλλά και τους αγαπημένους του παίκτες.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την φιλική αναμέτρηση βρέθηκε ο γνωστός insider του ΝΒΑ, Μαρκ Στάιν και απεύθυνε σχετικές ερωτήσεις στον Πεπ Γκουαρντιόλα, με την πρώτη να αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του Τζο Μαζούλα με τους Μπόστον Σέλτικς.

«Λατρεύω τον Τζο Ματζούλα και τους Μπόστον Σέλτικς. Ξέρω ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Σέλτικς, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον», ανέφερε ο Καταλανός προπονητής για τον καλό του φίλο και προπονητή των «Κελτών».

Όσον αφορά τους αγαπημένους του παίκτες από το NBA, ο Πεπ Γκουαρντιόλα είπε: «Ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς».