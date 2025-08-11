Σλοτ: «Δεχόμαστε πολλά γκολ και χρειαζόμαστε μια μικρή προσαρμογή αμυντικά»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, μετά την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας για το Community Shield, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αμυντική λειτουργεία της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άρνε Σλοτ:

«Την περασμένη σεζόν είχαμε μεγάλη κατοχή μπάλας, αλλά αυτό δεν οδηγούσε πάντα σε υποσχόμενες καταστάσεις. Τώρα είμαστε καλύτεροι στη δημιουργία και στο να φτάνουμε σε υποσχόμενες καταστάσεις σε σχέση, κατά την άποψή μου, με όλη την περσινή σεζόν. Αλλά ισχύει και το αντίθετο…

Αυτό που μας έκανε πραγματικά δυνατούς πέρυσι ήταν πως στις περισσότερες περιπτώσεις κερδίζαμε με διαφορά ενός γκολ, κάτι που είχε να κάνει κυρίως με το ότι κρατούσαμε το μηδέν ή, το πολύ, δεχόμασταν ένα γκολ. Ίσως χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια μικρή προσαρμογή αμυντικά, γιατί δεν δεχόμαστε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεχόμαστε γκολ».