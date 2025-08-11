Ολυμπιακός: Χάνει τα φιλικά με Ίντερ και Νάπολι ο Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε στην φιλική αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράση για μια εβδομάδα.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς, στην διάρκεια του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με την γερμανική ομάδα αισθάνθηκε ενοχλήσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε έδειξαν ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όμως θα χρειαστεί να μείνει εκτός για περίπου μία εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει πως ο Πορτογάλος δεν θα είναι στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα φιλικά παιχνίδι κόντρα σε Ίντερ και Νάπολι, ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης».