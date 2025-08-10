Επίσημο: Ο Άκπομ επέστρεψε στην Αγγλία για την Ίπσουϊτς

Ο Τσούμπα Άκπομ επέλεξε τελικά την Ίπσουϊτς, με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, να επιστρέφει στην Αγγλία για αγωνιστεί ξανά στην Championship.

Για τον 29χρονο επιθετικό υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από Μπέρμιγχαμ και Ίπσουϊτς με την δεύτερη να κερδίζει τελικά την μάχη, αποκτώντας τον Άκπομ με την μορφή του δανεισμού από τον Άγιαξ.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, πέρσι αγωνίστηκε στη Γαλλία και στη Λιλ, ενώ επιστρέφει στην Championship δύο χρόνια μετά από την παρουσία του στη Μίντλεσμπρο.