Επίσημο: Ο Άκπομ επέστρεψε στην Αγγλία για την Ίπσουϊτς

Για τον 29χρονο επιθετικό υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από Μπέρμιγχαμ και Ίπσουϊτς με την δεύτερη να κερδίζει τελικά την μάχη, αποκτώντας τον Άκπομ με την μορφή του δανεισμού από τον Άγιαξ.
Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, πέρσι αγωνίστηκε στη Γαλλία και στη Λιλ, ενώ επιστρέφει στην Championship δύο χρόνια μετά από την παρουσία του στη Μίντλεσμπρο.
We're delighted to confirm the loan signing of forward Chuba Akpom. 👊— Ipswich Town (@IpswichTown) August 10, 2025
Chuba joins from Dutch side Ajax and becomes the sixth new arrival of the summer.