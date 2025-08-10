Βόλος: Επεισόδια και πετροπόλεμος μεταξύ οπαδών πριν το φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου

Το απόγευμα της Κυριακής σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους του Βόλου, μόλις λίγες ώρες πριν την έναρξη φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού τουρνουά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο διοργανώνεται για την υποστήριξη του Ιδρύματος Ορφανοτροφείο Βόλου.

Οπαδοί από διάφορες ομάδες που είχαν φτάσει στην πόλη για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, συγκρούστηκαν σε πολλά σημεία του κέντρου. Η κατάσταση έγινε έντονη με ανταλλαγές υβριστικών συνθημάτων και ρίψεις αντικειμένων, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και τους οδηγούς.

Η αστυνομία παρενέβη άμεσα, ενισχύοντας τις δυνάμεις της και πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή.

Οι διοργανωτές του τουρνουά καταδίκασαν κατηγορηματικά τα επεισόδια, τονίζοντας πως η εκδήλωση πρέπει να διατηρήσει τον φιλανθρωπικό και αθλητικό της χαρακτήρα. Τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυξημένα, καθώς το τουρνουά συνεχίζεται και αύριο με τη συμμετοχή των ομάδων ΠΑΕ Βόλος, ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ Λεβαδειακός και ΠΑΕ Πανσερραϊκός.