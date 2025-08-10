Συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κρουζ Αζούλ, «πετάει» για Ελλάδα ο Γιακουμάκης!

ΠΑΟΚ και Κρουζ Αζούλ ήρθαν σε απόλυτη συμφωνία για το δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη, με τον Έλληνα φορ να «πετάει» για Ελλάδα!

Από το Μεξικό μεταδίδουν πως ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τους ιθύνοντες της Κρουζ Αζούλ και ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα. Όπως μεταφέρει ο Μεξικανός δημοσιογράφος, Γκεράρντο Γκονζάλες, υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κρουζ και δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα να πάρει το αεροπλάνο για την Ελλάδα...

Η υπόθεση είχε μπει στην τελική ευθεία από την προηγούμενη εβδομάδα, με τον έμπειρο φορ να αποκτάται με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς!

Τα τελευταία 24ωρα, οι δύο ομάδες ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία για να επιλυθεί ένας όρος της συμφωνίας και φαίνεται πως όλα πια έχουν πάρει το δρόμο τους...

Αυτό που έχει γίνει ήδη γνωστό εδώ και καιρό είναι πως ο Γιακουμάκης άφησε μίνιμουμ 700.000 ευρώ για να «απεγκλωβιστεί» από τους Μεξικανούς και το βαρύ συμβόλαιο, «ξεκλειδώνοντας» τις διαπραγματεύσεις.