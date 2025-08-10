Ο Ηρακλής στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι ενόψει της νέας σεζόν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Σαρακηνό Βόλου με 0-2.

Την πρώτη του φιλική αναμέτρηση έδωσε σήμερα το απόγευμα στις 18:00 ο Ηρακλής στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας τον Σαρακηνό Βόλου στη Νεάπολη, επικρατώντας με 0-2.

Ο Μπάμπης Τεννές είχε τη δυνατότητα να δει την ετοιμότητα και την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του ειδικά των νέων και να βγάλει τα δικά του χρήσιμα συμπεράσματα, προσαρμόζοντας τους στο σύστημα του.

Σκόρερ για τους «Κυανόλευκους» ήταν οι Παναγιώτης Κυνηγόπουλος και Θεοδόσης Μαχαίρας στο 40' και 50' αντίστοιχα, με τον πρώτο να νικάει τον Σιδεράκη με δυνατό δεξί μακρινό πλασέ, ενώ ο δεύτερος άνοιξε λογαριασμό με τον «Γηραιό», στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Σαρακηνού.

Επόμενο φιλικό για τον Ηρακλή είναι απέναντι στον Κιλκισιακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 17:30 στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας, με φόντο το μονό παιχνίδι νοκ-άουτ για το Κύπελλο κόντρα στον Πανιώνιο (20/8, 17:00).

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:

Σαρακηνός (3-5-2): Σιδεράκης, Γκλαβίνης, Δημόπουλος, Γαργάλας, Σπανόπουλος, Αγγελής, Αρίας, Τσιανάκας, Λομπάρντι, Χατζηπουργάνης, Τόμε.

Ηρακλής (4-3-3): Στουρνάρας, Κάτσικας, Αναστασίου, Σιδεράς, Δημητρίου, Χάμοντ, Τσιντώνης, Γερολέμου, Κυνηγόπουλος, Μωυσίδης, Ντουρμισάι.