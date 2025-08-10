Πρώτος βαθμός για τη Σερβέτ στο πρωτάθλημα

Η Σερβέτ, η οποία ενδέχεται να είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League, πήρε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα Ελβετίας, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της με τη Γκρασχόπερς.

Παρά τις προσπάθειές της, η ομάδα του Μπόγιαν Ντίμιτς συνεχίζει να ψάχνει ακόμα την πρώτη της νίκη στη Swiss Super League, καθώς μετά από τρεις αγωνιστικές παραμένει χωρίς τρίποντο. Στα προηγούμενα παιχνίδια είχε ηττηθεί από τις Γιουνγκ Μπόις (3-1) και Σεν Γκάλεν (4-1).

Στον αγώνα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 33’ με τέρμα του Ντεκαρλί. Η Σερβέτ προσπάθησε να ισοφαρίσει, με τον Αγέ να αστοχεί σε πέναλτι στο 56ο λεπτό, όμως τελικά ο Φόμπα στο 76’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, χαρίζοντας τον πρώτο βαθμό της σεζόν στην ομάδα του.

Την προσεχή Πέμπτη, η Σερβέτ θα δώσει δύσκολη μάχη στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας την Ουτρέχτη στο πλαίσιο της ρεβάνς για το Europa League, έχοντας χάσει με 3-1 το πρώτο παιχνίδι.