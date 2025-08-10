Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα-σοκ για την Άντερλεχτ! (pic)

Εντός έδρας ήττα γνώρισε η Άντερλεχτ, η οποία έχασε με 2-3 από την Ζούλτε Βάρεγκεμ στις Βρυξέλλες και υπέστη την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα!

Η ομάδα του Χάσι, την οποία θα βρει μπροστά της η ΑΕΚ στα πλέι-οφ του UEFA Conference League - αν καταφέρει η Ένωση να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού - ειχε ξεκινήσει με δυο νικες στην Jupiler League αλλά σημερα το ματς εξελίχθηκε σε εφιάλτη και δεν απέφυγε την ήττα.

Θυμίζουμε πως η Άντερλεχτ, έχει (επί της ουσίας) εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στα πλέι-οφ του UEFA Conference League μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα επί της Σερίφ στις Βρυξέλλες, με την ρεβάνς να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στα του σημερινού ματς, η Ζούλτε άνοιξε το σκορ στο 30ο λεπτό με τον Χεντλ. Στο 42’ η Ζούλτε απείλησε και πάλι με τον Οπόκου αλλά στο 50’ ο Ντόλμπεργκ ισοφάρισε σε 1-1 από την άσπρη βούλα. Στο 62’ ο Γκάμπριελ είπε όχι σε σουτ του Ντόλμπεργκ και στο 69’ μετά από κόρνερ ο Ουικά έκανε το 1-2 με κεφαλιά.

Η απάντηση της Άντερλεχτ ήταν γρήγορη καθώς στο 74ο λεπτό οι Μπερταρτσίνι και Τανγκέ έπεσαν μαζί στην μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα της Ζούλτε για το 2-2. Στο 88’ ο Γκάμπριελ είπε όχι σε κεφαλιά του Βάσκθ και στο 90+3’ ο Ντε Κατ έκανε λάθος, η Ζούλτε έφυγε στην κόντρα, ο Κόουσεμανς νίκησε αρχικά τον Τραορέ αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Έρενμπιεργκ, που έγραψε το 2-3.

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Κόουσεμανς, Μααμάρ (46’ Ντεγκρέιφ), Σίμιτς, Αουγκούστινσον, Κανά, Φερσχάρεν, Ντε Κατ, Σαλιμπά (46’ Μπερτατσίνι), Αζάρ, Ανγούλο, Ντόλμπεργκ (76’ Βάσκεθ).