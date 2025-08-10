Σλάβια Πράγας: Περιορισμός σχολίων μετά το διαδικτυακό ντου των οπαδών του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη

Είδε και αποείδε η Σλάβια Πράγας και είπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, με τη διοίκηση να έχει καταθέσει πρόταση ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σλάβια Πράγας.

Παρά το σημαντικό αυτό ποσό, οι Τσέχοι ακόμα δεν έχουν δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δείχνοντας έντονο πάθος, έχουν ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια με το hashtag #FreeZafeiris, ζητώντας από τη Σλάβια να απελευθερώσει τον παίκτη. Η πίεση ήταν τέτοια που οι Τσέχοι αναγκάστηκαν να περιορίσουν τα σχόλια στις αναρτήσεις τους για να μειώσουν το κλίμα έντασης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον ΠΑΟΚ να ελπίζει σε θετική έκβαση και να επιδιώκει τη μεταγραφή που θα ενισχύσει σημαντικά το κέντρο του.