Σιόβας: Επιστροφή στον Ολυμπιακό μετά από 8 χρόνια - Θα αγωνίζεται στη Β' ομάδα

Ο Δημήτρης Σιόβας επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» μετά από οκτώ χρόνια απουσίας, αυτή τη φορά για να ενισχύσει τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού που αγωνίζεται στη Super League 2.

Ο 36χρονος αμυντικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 2012 έως το 2017, επιστρέφει στην ομάδα όπου κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας. Η επιστροφή του γίνεται με στόχο να προσφέρει την εμπειρία και την καθοδήγηση του στα νεαρά ταλέντα της δεύτερης ομάδας.

Παράλληλα, αναμένεται να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι και ο Ματιέ Βαλμπουενά, που επίσης θα αναλάβει ρόλο ηγέτη μέσα στο γήπεδο και εκτός.

Το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Σιόβα ξεκίνησε από την Ακαδημία της Ξάνθης το 2006, ενώ το 2008 μετακόμισε στον Πανιώνιο και δόθηκε δανεικός στον Ιωνικό το 2009. Το 2012 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό και μετά το 2017 έπαιξε σε ομάδες της Ισπανίας (Λεγανές, Ουέσκα), Ολλανδίας (Φορτούνα Σιτάρντ) και τέλος στη Λαμία, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και στους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός τον καλωσόρισε θερμά:

«Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!»