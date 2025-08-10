Λούκας Φερέιρα: Έκλεισε στη Σαχτάρ, παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Ο Λούκας Φερέιρα, ένας από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς μεσοεπιθετικούς από τη Βραζιλία, βρίσκεται με το ένα πόδι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η ουκρανική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάο Πάολο για την απόκτηση του 19χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η μεταγραφή «κλείδωσε» στα 10 εκατομμύρια ευρώ, με επιπλέον μπόνους που μπορεί να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον η Σαχτάρ καταφέρει να προκριθεί στο UEFA Champions League. Επιπλέον, η Σάο Πάολο διατήρησε ένα ποσοστό 10% επί της επόμενης μεταπώλησης του παίκτη, κάτι που δείχνει την εμπιστοσύνη και την προσδοκία που έχουν για την εξέλιξή του.

Ο Λούκας Φερέιρα, που έχει ήδη ξεχωρίσει για την τεχνική του κατάρτιση και την ευελιξία του στον αγωνιστικό χώρο, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα, προτού ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, η επιλογή της Σαχτάρ φανερώνει την προτίμηση του παίκτη να αγωνιστεί σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μια σημαντική δύναμη στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η προσθήκη του Λούκας Φερέιρα στη Σαχτάρ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας, προσφέροντας φρεσκάδα και δημιουργικότητα, στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις διοργανώσεις όπου θα συμμετάσχει.