ΑΕΛ: Έρχεται τη Δευτέρα (11/8) ο Άνχελο Σαγκάλ

Ο Άνχελο Σαγκάλ είναι έτοιμος να γίνει παίκτης της ΑΕΛ και αναμένεται να βρεθεί αύριο Δευτέρα (11/8) στη Λάρισα για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι από τον Απόλλωνα Λεμεσού, με την ΑΕΛ να καταφέρνει να τον κλείσει, πραγματοποιώντας μία ακόμα ποιοτική μεταγραφή για τη νέα σεζόν.

Ο Χιλιανός εξτρέμ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά, έχοντας πέρυσι με τη φανέλα της Κυπριακής ομάδας 27 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Επίσης στο παρελθόν έχει παίξει με τις Ρέιντζερς Τάκα, Χουαντσιπάτο (Χιλή), Πατσούκα, Χουάρες (Μεξικό), Ντενίζλισπορ, Γκαζιαντέπ (Τουρκία) και Φερεντσβάρος.

Τέλος έχει πετύχει και δύο γκολ με τη φανέλα της εθνικής Χιλής σε 18 συμμετοχές.