Community Shield: Με «ζωγραφιές» Εκιτικέ-Φρίμπονγκ μπροστά η Λίβερπουλ στο ημίχρονο (vid)

Εντυπωσιακό είναι το πρώτο ημίχρονο του τελικού Community Shield στο «Γουέμπλεϊ» μεταξύ της Λίβερπουλ και της Κρίσταλ Πάλας.

Οι «κόκκινοι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό όταν ο Βιρτς βρήκε τον Εκιτικέ και εκείνος με φανταστικό σουτ έκανε το 1-0 ανοίγοντας παράλληλα λογαριασμό με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν στο 17' με το εύστοχο πέναλτι του Ματετά, ωστόσο η Λίβερπουλ είχε άμεση απάντηση και τέσσερα λεπτά αργότερα πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ με υπέροχο (ενδεχομένως και λίγο τυχερό) ψιλοκρεμαστό σουτ του Φρίμπονγκ...