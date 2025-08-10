Ο Ζαφείρης έχει πάρει την απόφασή του και μήνυμα εστάλη στη Σλάβια!

Ο Χρήστος Ζαφείρης έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του, στηρίζοντας απόλυτα τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια απόκτησής του από τη Σλάβια Πράγας, σε μια υπόθεση με έντονο παρασκήνιο!

Χθες (9/8) αγωνίστηκε βασικός κόντρα στην Τέπλιτσε, σκόραρε από πλάγια θέση και έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα, όπως και το γκολ που πέτυχε, συνδέονται με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μέλλον του.

Σε μερικές γραμμές, προσπάθησε να αποτυπώσει εν μέρει την κατάσταση ο προπονητής του, Γίντριχ Τρπισόφσκι, λέγοντας πως: «Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω του...», αποκαλύπτοντας πως υπήρχαν σκέψεις για τη χρησιμοποίησή του δεδομένου πως η κατάσταση ήταν και είναι σε κομβικό σημείο...

Όπως τόνισε όμως, μίλησε μαζί του και ο Έλληνας χαφ, ως άψογος επαγγελματίας που είναι και ως όφειλε απέναντι στην ομάδα που τον δεσμεύει με συμβόλαιο, ξεκαθάρισε πως είναι συγκεντρωμένος στο αγωνιστικό σκέλος:

«Την Πέμπτη μιλήσαμε μαζί του και με τον Χούστια και μας είπε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Σλάβια, ότι σήμερα θα έκανε ένα καλό παιχνίδι – και το απέδειξε με το γκολ που πέτυχε. Αυτό ήταν το μόνο που συζητήσαμε».

Η εμφάνισή του, που επισφραγίστηκε με γκολ, δείχνει πως συνεχίζει στο ίδιο υψηλό επίπεδο με την περσινή σεζόν, κάνοντας τους Τσέχους να προβληματίζονται ακόμη περισσότερο.

Και αυτό, γιατί όπως διαβάσατε και από την πρώτη στιγμή που άρχισε να ξετυλίγεται τούτο το θρίλερ της μεταγραφής, η Σλάβια βρίσκεται στη League Phase του Champions League, μόλις πριν έναν μήνα ανανέωσε το συμβόλαιό του και φοβάται πιθανές αντιδράσεις του κόσμου της, βλέποντας την απόδοσή του σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Αξίζει πάντως να σταθεί κανείς στο γκολ, όπου μπορείτε να δείτε και τις αντιδράσεις του ίδιου του πρωταγωνιστή στα πρώτα δευτερόλεπτα:

Το μήνυμα, πάντως, έχει σταλεί και ο Χρήστος Ζαφείρης θέλει να αποχωρήσει και έχει δείξει με κάθε τρόπο πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ!