Ασπρόμαυρη... τρέλα για Ζαφείρη: «Ντου» στα σχόλια της Σλάβια στα social, τα... έκλεισαν οι Τσέχοι!

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ κάνει ό,τι μπορεί από μεριάς του για να ολοκληρωθεί η μεγάλη μεταγραφή του Ζαφείρη στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να τινάξει την... μπάνκα στον αέρα και ο Ιβάν Σαββίδης αποφασισμένος να ντύσει τον Ζαφείρη στα ασπρόμαυρα, κατέθεσε νέα, βελτιωμένη πρόταση, ύψους 10,5 + 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για να τον φέρει στην Τούμπα, με την πλευρά του Δικεφάλου αλλά και αυτή του ποδοσφαιριστή να πιέζουν την Σλάβια Πράγας για να πραγματοποιηθεί το σπουδαίο deal.

Στο άκουσμα της είδησης, επικράτησε ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίο κατέκλεισαν τα σχόλια της τσεχικής ομάδας στις δημοσιεύσεις του Instagram, ζητώντας τους να αφήσουν τον Ζαφείρη να έρθει στον Δικέφαλο.

Μάλιστα, ήταν τόσα πολλά, που οι ιθύνοντες των social media της Σλάβια αποφάσισαν να περιορίσουν τα σχόλια και να κρατήσουν μόνο αυτά των συμπατριωτών τους, με... ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, με το hashtag, #FreeZafeiris