Πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για τον Ντάβιντε Καλάμπρια

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, που βρίσκεται σε ανοιχτές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό για το ενδεχόμενο μεταγραφής του, έχει να αντιμετωπίσει και ένα ζήτημα εκτός αγωνιστικών χώρων.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η ιταλική αστυνομία του αφαίρεσε την άδεια οδήγησης.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό στα τέλη Ιουλίου στην επαρχία της Μπρέσια, όπου ο Ιταλός μπακ πιάστηκε να μιλά στο κινητό του την ώρα που οδηγούσε. Η παράβαση καταγράφηκε βάσει του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί η προβλεπόμενη ποινή.

Την ίδια στιγμή, ο 28χρονος πρώην αρχηγός της Μίλαν αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.

 

