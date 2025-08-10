Η Νότιγχαμ στο «κάδρο» για τον Τσιμίκα - Μόνο πώληση συζητά η Λίβερπουλ

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στο «Άνφιλντ» φαίνεται αβέβαιο, καθώς η φετινή σεζόν προμηνύεται με λιγότερο χρόνο συμμετοχής για τον Έλληνα αριστερό μπακ, μετά την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ και την παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον.

Σύμφωνα με τους Times, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ενώ έχουν υπάρξει και άλλες προτάσεις από Αγγλία και Ευρώπη. Ωστόσο, η Λίβερπουλ εμφανίζεται διατεθειμένη να μπει σε συζητήσεις μόνο για μόνιμη μεταγραφή και όχι για δανεισμό.

Η πιθανή μετακίνησή του στο «Σίτι Γκράουντ» δεν θα περνούσε απαρατήρητη από τους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς οι δύο ομάδες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, Βαγγέλη Μαρινάκη, γεγονός που τροφοδοτεί σενάρια για μελλοντική επιστροφή του στον Πειραιά.