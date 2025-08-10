Dobleamarilla: «Αποδεσμεύει Λαμέλα η ΑΕΚ, θα μπορούσαν να ονειρευτούν την επιστροφή του στην Ρίβερ»

ΑΕΚ και Ερικ Λαμέλα έχουν συμφωνήσει σε όλα για τη λύση της συνεργασίας τους με την ιστοσελίδα «Dobleamarilla» να τονίζει πως «ο Αργεντινός μετρά μέρες πλέον στην Ελλάδα», επισημαίνοντας παράλληλα πως «στην Ρίβερ Πλέιτ θα μπορούσαν να ονειρευτούν την επιστροφή του»!

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα της Αργεντινής, σημειώνει αρχικά για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό πως θα μπορούσε σύντομα να μείνει ελεύθερος, προσθέτοντας: «Οι μέρες του στην τωρινή του ομάδα είναι μετρημένες. Η απόφαση της λύσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λαμέλα αποτελεί μέρος ενός προγραμματισμένου “καθαρισμού" του ρόστερ, καθώς ο Σύλλογος επιδιώκει να αποδεσμεύσει αρκετούς παίκτες με υψηλά συμβόλαια. Ο Λαμέλα, του οποίου ο μισθός είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένας απ’ αυτούς. Αυτή η κατάσταση ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ρίβερ Πλέιτ που θα μπορούσε να ονειρευτεί την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή τον οποίο αγαπούν οι οπαδοί».

Ο Ερικ Λαμέλα θυμίζουμε είναι ένας ποδοσφαιριστής γέννημα-θρέμμα της Ρίβερ Πλέιτ καθώς ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες των Μιγιονάριος, ενώ με την πρώτη ομάδα μέτρησε: 36 παιχνίδια, 4 γκολ και 6 ασίστ.

Η συμφωνία του με την ΑΕΚ για τη λύση του συμβολαίου του είναι οριστική και επί της ουσίας απομένουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Μένει πλέον να δούμε, όταν υπάρξουν και οι ανακοινώσεις του διαζυγίου, ποιες σκέψεις έχει ο ίδιος ο Λαμέλα για το μέλλον του, αν δηλαδή έχει στο μυαλό του την επιστροφή στην Ρίβερ Πλέιτ και στο Μονουμεντάλ ή κάτι άλλο.

Ο Ερίκ Λαμέλα με την φανέλα της ΑΕΚ αγωνίστηκε πέρυσι σε 31 παιχνίδια, έχοντας 6 γκολ και 3 ασίστ.