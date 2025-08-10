Ηρακλής: Νέος διευθυντής στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ακαδημίας ο Δεληγιάννης

Ο Γιώργος Δεληγιάννης είναι ο νέος διευθυντής του αγωνιστικού σχεδιασμού στην ακαδημία του Ηρακλή, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Με μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω – παράλληλα με αυτή του προπονητή των τμημάτων Κ13 και Κ16- τη θέση του Διευθυντή Αγωνιστικού Σχεδιασμού της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του ΗΡΑΚΛΗ!

Ο ρόλος μου θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την οργάνωση των πρωταθλημάτων, τη διαχείριση των αγωνιστικών προγραμμάτων καθώς και την υλοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία όλων των αθλητών.

Στόχος μου είναι να συμβάλλω στη διαρκή ανάπτυξη της Ακαδημίας, προσφέροντας στα παιδιά ένα περιβάλλον που προάγει όχι μόνο τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες, αλλά και τις αξίες της ομαδικότητας, του σεβασμού και της αθλητικής παιδείας.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Νίκο Πουρτουλίδη και Γιάννη Παπαποστόλου που από την θέση του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας με εμπιστεύθηκαν για την θέση και ανυπομονώ να ανταποκριθώ στις μεγάλες προσδοκίες που αρμόζουν στον Σύλλογο!».