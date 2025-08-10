Ροντινέι: «Ελλάδα σ’ αγαπώ πολύ» - Η ανάρτηση με τη σύντροφο του (pic)

Στιγμές ξεκούραση για τον Ροντινέι με τη σύντροφο του λίγες μέρες πριν την αναχώρηση για την Ιταλία.

Η αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψε από το Βερολίνο όπου το Σάββατο αντιμετώπισε σε φιλικό την Ουνιόν την οποία νίκησε με 1-0.

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» προτού αναχωρήσουν την Τετάρτη για την Ιταλία για τα φιλικά με Νάπολι και Ίντερ.

Ένας από αυτούς, ο Ροντινέι δεν έχασε την ευκαιρία για απόδραση στη θάλασσα μαζί με τη σύντροφο του.

Ο Βραζιλιάνος μάλιστα, ανέβασε story στο instagram όπου γράφερι «Επιτέλους επιστροφή στην Ελλάδα». Σε άλλη ανάρτηση γράφει «Ελλάδα σ’ αγαπώ πολύ», ενώ απευθυνόμενος στη σύντροφό του γράφει «Μωρό μου», με την ίδια να απαντάει «αγάπη μου».