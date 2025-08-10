Μπέτις: Σοκ με Ίσκο  - Τρεις μήνες νοκ άουτ

Ο mvp της ομάδας την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, τραυματίστηκε στην περόνη σε φιλικό με τη Μάλαγα.

Άσχημα μαντάτα για τη Ρεάλ Μπέτις λίγο πριν από το ξεκίνημα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Ίσκο, ΜVP της ομάδας την περασμένη σεζόν με 12 γκολ και 11 ασίστ σε 33 αγώνες, επιδόσεις που του εξασφάλισαν την επιστροφή στην εθνική Ισπανίας, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια φιλικού με τη Μάλαγα.

Σύμφωνα με το ιατρικό τιμ ο τραυματισμός είναι στην περόνη (κάταγμα στο μεσαίο τρίτο της αριστερής περόνης όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά), και θα τον αφήσει εκτός προπονήσεων για περίπου τρεις μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να βοηθήσει τη Μπέτις στο ξεκίνημα της la liga.