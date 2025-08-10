Δεν το βάζει κάτω η Ντέρμπι για τον Τζόνστον - «Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί»

Η αγγλική ομάδα σύμφωνα με δημοσιεύματα ετοιμάζει και τρίτη πρόταση για τον δεξιό μπακ της Στρουμ Γκρατς.

Έτοιμη να καταθέσει και νέα πρόταση στην Στουρμ Γκρατς για την απόκτηση του Μαξ Τζόνστον που φέρεται να είναι και στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, είναι η Ντέρμπι.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άντονι Τζόζεφ του SkySports η αγγλική ομάδα θα καταθέσει και τρίτη πρόταση για τον παίκτη αφού οι δύο προηγούμενες ύψους 1.6 και 1.85 εκατ. ευρώ έχουν απορριφθεί από τον αυστριακό σύλλογο.

«Η Ντέρμπι Κάουντι ετοιμάζει μια τρίτη προσφορά για τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς, Μαξ Τζόνστον.

Είναι κατανοητό ότι η #DCFC πρόκειται να υποβάλει μια βελτιωμένη προσφορά για τον διεθνή Σκωτσέζο τις επόμενες ημέρες, αφού απορρίφθηκαν δύο προσφορές ύψους 1,4 εκατομμυρίων λιρών και 1,6 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».