Λίβερπουλ: Happy… birthday Κώστας Τσιμίκας

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ για τα… γενέθλια των πέντε ετών από τη μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό.

Γενέθλια έχουν Λίβερπουλ και Κώστας Τσιμίκας. Σαν σήμερα, πριν από πέντε χρόνια είχε πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του διεθνή αμυντικού από τους «ερυθρόλευκους» στους «reds» αντί 13 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ με μια ξεχωριστή ανάρτηση, θύμισε στον κόσμο την επέτειο πέντε χρόνων του Κώστα Τσιμίκα γράφοντας χαρακτηριστικά «Five years of the Greek Scouser», ενώ ανέβασε και βίντεο από το νικητήριο του πέναλτι κόντρα στην Τσέλσι, το οποίο έδωσε το τρόπαιο στους «ρεντς».

Ο Τσιμίκας μετράει 118 συμμετοχές με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έχοντας μοιράσει 18 ασίστ. Έχει κατακτήσει πέντε τίτλους ως παίκτης της Λίβερπουλ, την Premier League, το League Cup 2 φορές, το FA CUP και το Community Shield, το οποίο διεκδικεί ξανά σήμερα (10/8, 17:00) απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.