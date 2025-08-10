Κηφισιά - Αστέρας Aktor: Τεστάρουν τις δυνάμεις τους στην Καισαριανή

Λιγότερο από 15 ημέρες πριν από τη σέντρα της Σούπερ Λιγκ, οι ομάδες δίνουν τα τελευταία τους φιλικά.
Στις 18.30 στην Καισαριανή, η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Aktor.
Η ομάδα των βορείων προαστείων ολοκλήρωσε τα φιλικά της στην Ολλανδία με απολογισμό δύο νίκες (1-0 τη Σερένγκ και με το ίδιο σκορ την Χέλμοντ στο τελευταίο της τεστ) και μία ισοπαλία (1-1) με την Αλ Ντουχαΐλ.
Ο Αστέρας Aktor προέρχεται από τη φιλική ήττα με 4-2 από την πολωνική Μότορ Λουμπλίν και θα δώσει απόψε το προτελευταίο του τεστ. Τελευταίο τεστ για τον Αστέρα είναι κόντρα στον Άρη στις 17/8.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3.