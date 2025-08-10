Κηφισιά - Αστέρας Aktor: Τεστάρουν τις δυνάμεις τους στην Καισαριανή

Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στις 18.30 στο "Μιχάλης Κρητικόπουλος"

Λιγότερο από 15 ημέρες πριν από τη σέντρα της Σούπερ Λιγκ, οι ομάδες δίνουν τα τελευταία τους φιλικά.

Στις 18.30 στην Καισαριανή, η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Aktor.

Η ομάδα των βορείων προαστείων ολοκλήρωσε τα φιλικά της στην Ολλανδία με απολογισμό δύο νίκες (1-0 τη Σερένγκ και με το ίδιο σκορ την Χέλμοντ στο τελευταίο της τεστ) και μία ισοπαλία (1-1) με την Αλ Ντουχαΐλ.

Ο Αστέρας Aktor προέρχεται από τη φιλική ήττα με 4-2 από την πολωνική Μότορ Λουμπλίν και θα δώσει απόψε το προτελευταίο του τεστ. Τελευταίο τεστ για τον Αστέρα είναι κόντρα στον Άρη στις 17/8.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3.