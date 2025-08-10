Στα πρόθυρα συμφωνίας Γιουβέντους και Παρί για Κολό-Μουανί - Δανεισμός με οψιόν αγοράς

Ο 26χρονος επιθετικός είναι κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της «Γηραιάς Κυρίας», με τις δύο πλευρές να έχουν σχεδόν καταλήξει στους όρους.

Η Γιουβέντους και η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ραντάλ Κολό-Μουανί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία και τη Γαλλία.

Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος φορ αναμένεται να μετακινηθεί στο Τορίνο με τη μορφή δανεισμού, ενώ οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν οψιόν αγοράς ύψους 35 εκατ. ευρώ, πέραν των 10 εκατ. που θα καταβληθούν για τον δανεισμό.

Η οψιόν αυτή θα μπορούσε να μετατραπεί σε υποχρεωτική αγορά, εφόσον επιτευχθούν ορισμένοι αγωνιστικοί στόχοι, οι οποίοι θεωρούνται σχετικά εύκολο να επιτευχθούν. Παρά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, η ολοκλήρωση της μεταγραφής εξαρτάται από τις αποχωρήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει η Γιουβέντους, ώστε να ανοίξει ο απαιτούμενος χώρος στο ρόστερ και στον προϋπολογισμό μισθών.

Ο Κολό-Μουανί, που αγωνίζεται στην Παρί από το 2023, είχε αποκτηθεί από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και θεωρείται ένας από τους πιο δυναμικούς και ευέλικτους επιθετικούς της γενιάς του. Η μετακίνησή του στη Γιουβέντους, εφόσον ολοκληρωθεί, θα προσφέρει στον Μάσιμο Αλέγκρι μια σημαντική επιθετική επιλογή ενόψει της νέας σεζόν.