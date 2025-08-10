Τβρντικ: Από υπουργός Άμυνας... πρόεδρος της Σλάβια, τα εγγυημένα 53 εκατ. ευρώ και η δήλωση για Ζαφείρη!

Το SDNA γράφει για τον πρόεδρο και σκληρό διαπραγματευτή της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ. Οι δύο ακριβότερες μεταγραφές (35 εκατ. ευρώ) που έκανε μέσα σε 2,5 μήνες, τα εγγυημένα έσοδα (18,6 εκατ. ευρώ) από τη League Phase του Champions League και η δήλωση για Ζαφείρη που αποτελεί τροχοπέδη στη συγκλονιστική προσπάθεια που καταβάλει ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του!

Η Σλάβια Πράγας κολυμπάει στο χρήμα, με μια σεζόν-χρυσάφι που έχει «φουσκώσει» τα ταμεία της με συνέπεια να μην δείχνει να «καίγεται» για την πώληση του Χρήστου Ζαφείρη, μολονότι ο ΠΑΟΚ «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» για τον 22χρονο χαφ!



Στις 15 Ιουλίου πραγματοποίησε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου καθώς ο 20χρονος Σενεγαλέζος αριστερός χαφ, Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιούφ παραχωρήθηκε στη στη Γουέστ Χαμ για 18,6 εκατομμύρια ευρώ.



Νωρίτερα, την 1η Μαΐου, ο 21χρονος Τσέχος γκολκίπερ Αντονίν Κίνσκι πήρε μεταγραφή στην Τότεναμ για 16,5 εκατομμύρια. Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, η εγγυημένη συμμετοχή στη League Phase του Champions League αποφέρει στην ομάδα της Πράγας μίνιμουμ 18,6 εκατομμύρια. Σύνολο; 53,7 εκατομμύρια ευρώ πριν καν μπούμε στο φθινόπωρο και δίχως να υπολογίζονται τα έξτρα έσοδα από τους πιθανούς βαθμούς που θα κατακτήσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με τέτοια οικονομική άνεση, ο πρόεδρος Γιάροσλαβ Τβρντικ ακόμη και για τα 10,5 εκατ. ευρώ που έχει ρίξει στο τραπέζι (μαζί με τα μπόνους) ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει να συγκινείται ιδιαίτερα! Υπό άλλες συνθήκες και σε διαφορετικές εποχές, ο Ζαφείρης θα είχε τεθεί ήδη στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις 26 Ιουνίου έστειλε το μήνυμα: «Συμφωνήσαμε με τον Χρήστο (σ.σ.: Ζαφείρη) να μην τον πουλήσουμε για οποιαδήποτε προσφορά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο». Τέσσερις μέρες μετά, ο πρώην παίκτης της Χάουγκεσουντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2028.

Ο πρόεδρος της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Προερχόμενος από τον χώρο της πολιτικής, ανέλαβε διοικητικό ρόλο στον σύλλογο και από το 2019 αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο των πρωταθλητών Τσεχίας.



Είναι ιδιαίτερα δραστήριος επικοινωνιακά, συχνά χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάζει δημόσια μεταγραφικές υποθέσεις και θέματα που αφορούν την ομάδα. Το 2019 χαρακτηρίστηκε από τον τσεχικο Τύπο ως εκκεντρικός αλλά και δυναμικός ηγέτης, συμβάλλοντας στην αγωνιστική και εμπορική άνοδο του συλλόγου.



Τον Δεκέμβριο του 2023, όταν η ιδιοκτησία της Σλάβια πέρασε από την κινεζική CITIC/Sinobo Group στον Τσέχο επιχειρηματία Πάβελ Τίκαν, ο Τβρντικ διατήρησε την επιρροή του στη νέα εποχή του συλλόγου, παραμένοντας κεντρική φιγούρα στη διοικητική του πορεία.



Σε κάθε περίπτωση και παρά την σκληρή στάση που τηρεί ο Τβρντικ, οι πληροφορίες του SDNA από την Τσεχία αναφέρουν πως δέχεται πιέσεις από συνεργάτες του. Η εξωπραγματική προσφορά, για τα ελληνικά δεδομένα του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την επιθυμία του διεθνή άσου να επιστρέψει στην πατρίδα του μπορούν να γείρουν τις επόμενες μέρες την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.