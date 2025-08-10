13 χρόνια Ιβάν Σαββίδης: Ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του ΠΑΟΚ!

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται από εκείνο το ζεστό μεσημέρι της 10ης Αυγούστου 2012, όταν ο Ιβάν Σαββίδης μπήκε επίσημα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και άλλαξε για πάντα την πορεία του συλλόγου. Για τον ίδιο, η στιγμή εκείνη δεν ήταν απλώς η ολοκλήρωση μιας επιχειρηματικής συμφωνίας, αλλά η αρχή ενός οράματος που είχε καλλιεργηθεί χρόνια πριν.

Αν έπρεπε να συνοψίσει αυτή τη διαδρομή με μία μόνο φράση, θα διάλεγε εκείνη που είχε πει την πρώτη κιόλας ημέρα:

«Η ιστορία θα είναι καλή μαζί μου, γιατί σκοπεύω να την γράψω».

Και δεν έμεινε στα λόγια – φρόντισε να την γράψει με κεφαλαία γράμματα.

Το ενδιαφέρον του για τον ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει ήδη από το 2006. Τότε, ακόμη κι αν έμοιαζε μακρινό όνειρο, είχε βάλει στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα αναλάβει την τύχη του συλλόγου.

Χρειάστηκαν έξι χρόνια επίμονης προσπάθειας, διαπραγματεύσεων και προσμονής για να φτάσει η στιγμή της υπογραφής. Μάλιστα, πέτυχε τον στόχο του πέντε ημέρες νωρίτερα από την προθεσμία που είχε ορίσει ο ίδιος, δείχνοντας από την αρχή ότι είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του.

Όταν ανέλαβε, η κατάσταση στην ΠΑΕ ήταν οριακή. Οικονομικά βάρη, οργανωτική αδυναμία και αβεβαιότητα για το μέλλον σκίαζαν κάθε συζήτηση για αγωνιστική προοπτική.

Ο Σαββίδης, ρεαλιστής αλλά και αποφασισμένος, ξεκαθάρισε ότι πριν μιλήσει για τίτλους και μεγάλα σχέδια, έπρεπε να καθαρίσει η ομάδα από τα χρέη. Και το έκανε, αναλαμβάνοντας προσωπικά την αποπληρωμή τους – 10,886 εκατομμύρια ευρώ – χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς καμία απαίτηση ανταλλάγματος.

Από την πρώτη στιγμή τόνιζε ότι ο ΠΑΟΚ δεν αγοράστηκε για να συνεχίσει να ζει με την ίδια νοοτροπία του παρελθόντος. Κατανοούσε την επιφυλακτικότητα ορισμένων οπαδών – άλλωστε και ο ίδιος προερχόταν από την “δεύτερη κατηγορία” οπαδών, όπως έλεγε: εκείνων που δεν είχαν μεγαλώσει στις κερκίδες της Τούμπας.

Όμως το πάθος του ήταν αυθεντικό και η δέσμευσή του απόλυτη.

Δεκατρία χρόνια μετά, η πορεία του με τον ΠΑΟΚ είναι γεμάτη σταθμούς:

• Η πλήρης οικονομική εξυγίανση.

• Κατακτήσεις τίτλων που έλειπαν για χρόνια από τη συλλογή.

• Επενδύσεις εκατονταδων εκατομμυρίων ευρώ σε υποδομές, εγκαταστάσεις και μεταγραφές.

• Η ενεργή παρουσία του στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

• Το φιλόδοξο σχέδιο για τη νέα, υπερσύγχρονη Τούμπα.

Σήμερα, ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο μακροβιότερος μεγαλομέτοχος στην ιστορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή του, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στις ψυχές των ανθρώπων του συλλόγου.

Ο ίδιος δεν κρύβει ότι έκανε λάθη – όμως, όπως λέει, ήταν δικές του επιλογές, και η συνείδησή του παραμένει ήσυχη.

Το όνειρό του να αποτελέσει κομμάτι του ΠΑΟΚ έγινε πραγματικότητα.

Το κασκόλ που του χάρισαν οι οπαδοί το 2006, τότε που η ιδέα έμοιαζε ακόμη μακρινή, παραμένει μέχρι σήμερα δίπλα του – σύμβολο μιας σχέσης που δεν βασίζεται μόνο σε συμβόλαια και ισολογισμούς, αλλά σε πίστη, πάθος και κοινή ιστορία.

Και όσο για το μέλλον; Αν τον ρωτήσεις, θα σου πει ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμη – απλώς αλλάζει κεφάλαιο.