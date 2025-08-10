«Στην Pole Position ο Παναθηναϊκός για Καλάμπρια, σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις»

Ιταλικό δημοσίευμα που δείχνει… ενημερωμένο από την πλευρά του παίκτη, δείχνει Παναθηναϊκό για την επόμενη ομάδα της καριέρας του εξηγώντας πως «οι δύο πλευρές δεν συζητούν μόνο τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τεχνικά κομμάτια της μεταγραφής».

Οι Πράσινοι βρίσκονται γερά στη διεκδίκηση του σπουδαίου Ιταλού δεξιού μπακ και πρώην αρχηγού της Μίλαν όπως έχει αποκαλύψει το SDNA, μέχρι τον περασμένο Γενάρη, πριν πάρει μεταγραφή στην Μπολόνια και κατακτήσει μαζί της το Copa Italia.

Τα δημοσιεύματα μάλιστα στη γειτονική χώρα είναι συνεχή για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, το τελευταίο εξ αυτών όμως, από ιστοσελίδα που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Μίλαν, δείχνει και το πλέον ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί φαίνεται να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή για το "πράσινο" πρέσινγκ στον 28χρονο διεθνή άσο, χρίζοντας μάλιστα ως φαβορί το Τριφύλλι για την απόκτησή του, παρά το ενδιαφέρον από Premier League, Ιταλία, αλλά και Γαλλία (Λιλ).

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι προχωρημένες, "δείχνοντας" ένα πιθανό νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Ιταλού αμυντικού.

Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Καλάμπρια δεν είναι πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Ο ελληνικός σύλλογος, γνωστός για τις φιλοδοξίες του και την επιθυμία του να χτίσει μία ανταγωνιστική ομάδα σε διεθνές επίπεδο, αναζητάει ενισχύσεις για να αποκτήσει βάθος και εμπειρία (σ.σ. στο ρόστερ). Ο Καλάμπρια, παρά το νεαρό της ηλικίας του, διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, έχοντας παίξει για χρόνια σε μία από τις πιο γνωστές ομάδας της Ιταλίας και της Ευρώπης, τη Μίλαν. Η ηγετική ικανότητά του, η τακτική ευελιξία του και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε διάφορους ρόλους στη δεξιά πτέρυγα, τον καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό υποψήφιο για αρκετές ομάδες», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα του "Milannews24.com".

Συνεχίζοντας μάλιστα προσθέτει πως:

«Σύμφωνα με πηγές κοντά στους συλλόγους, οι συζητήσεις μεταξύ Παναθηναϊκού και Καλάμπρια έχουν εισέλθει σε προχωρημένη φάση. Συζητούν όχι μόνο για τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής, αλλά και τεχνικά κομμάτια που μπορεί να προσφέρει ο ελληνικός σύλλογος στον παίκτη. Η ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα υψηλού επιπέδου ξένο πρωτάθλημα, με την προοπτική να διεκδικήσει εγχώριους τίτλους, ίσως ακόμη και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγοντας για τον Καλάμπρια.

Για τον Παναθηναϊκό η άφιξη ενός παίκτη με την εμπειρία και την ποιότητά του Καλάμπρια θα αποτελούσε ένα ποιοτικό άλμα για το ρόστερ του. Η αμυντική του σταθερότητα σε συνδυασμό και με την τάση του να προωθείται και να δημιουργεί αριθμητικό υπεροχή στα άκρα, τον καθιστούν ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο μπακ. Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν θα μπορούσε να δώσει όχι μόνο τις τεχνικές αρετές του, αλλά και τη νοοτροπία νικητή, αλλά και την ηγετική του προσωπικότητα, βασικά κομμάτια για κάθε ομάδα που στοχεύει σε σημαντικούς στόχους».

Και καταλήγει αναφέροντας ότι:

«Το μέλλον του φαίνεται να βρίσκεται μακριά από την Ιταλία, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην... pole position για να τον αποκτήσει. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις και αν ο πρώην παίκτης της Μίλαν αποφασίσει να ξεκινήσει τη νέα περιπέτεια στην καριέρα του».