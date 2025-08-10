Ο Αμορίμ αποθέωσε τον Σέσκο

Ο νέος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπέντζαμιν Σέσκο, έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ενισχύσει την επίθεσή της ομάδας, σύμφωνα με τον Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος ελπίζει να πάρει το μέγιστο συνατό από τον 22χρονο Σλοβένο.

Ο Σέσκο ολοκλήρωσε την μεταγραφή του από την Λειψία στην Γιουνάιτεντ έναντι 76,5 εκατομμυρίων ευρώ, με επιπλέον 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 για να ολοκληρώσει μια νέα τριάδα επιθετικών μαζί με τους άλλους παίκτες που αποκτήθηκαν στο τέλος της σεζόν και συγκεκριμένα τους Μπράιαν Μπέουμο και Ματέους Κούνια.

Ο διεθνής Σλοβένος, με 41 συμμετοχές, σκόραρε 39 γκολ σε 87 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις για την Λειψία.

«Έχει τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμασταν», δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» στο MUTV και πρόσθεσε: «Ο Μπεν είναι ένας παίκτης - με όλες τις πληροφορίες που έχουμε - που θα πρέπει να τον... εμποδίσουμε να δουλέψει και όχι το αντίθετο! Είναι επίσης σημαντικό, ότι είναι πολύ νέος. Είναι καλός στον αέρα, είναι καλός στο να τρέχει και καλός με την μπάλα. Νομίζω πως έχει μεγάλες δυνατότητες ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ και, σίγουρα, θα νιώσει σαν στο σπίτι του στην ομάδα μας. Εχει τον κατάλληλο χαρακτήρα για να βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που τον έχω».

Ο Σέσκο παρουσιάστηκε στο Ολντ Τράφορντ πριν από τον φιλικό αγώνα του Σαββάτου (9/8) εναντίον της Φιορεντίνα, τον οποίο η Γιουνάιτεντ κέρδισε με 5-4 στα πέναλτι μετά από ισοπαλία 1-1.

«Θα παρατηρήσει, από την πρώτη ημέρα και την πρώτη προπόνηση, ότι βρίσκεται στο σωστό μέρος», επεσήμανε ο Αμορίμ.