Επίσημο του Σεβαλιέ στην Παρί

Ο Γάλλος τερματοφύλακας, Λούκα Σεβαλιέ ανακοινώθηκε και επίσημα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 23χρονος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2030, όπως ενημέρωσε η πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχος του Champions League. Για να αποκτήσει τον Σεβαλιέ η Παρί χρειάστηκε να εκταμιεύσει 40 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να βρει τον διάδοχο του Ιταλού Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

«Ο Λούκα είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στη Γαλλία και στην Ευρώπη, και μια φανταστική προσθήκη στην ομάδα μας, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε τα πάντα μακροπρόθεσμα, με βάση το σύνολο», σχολίασε ο πρόεδρος της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, σύμφωνα με το Reuters.