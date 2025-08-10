Αποπέμφθηκε ο πρόεδρος της Κορίνθιανς, κατηγορούμενος για διαφθορά

Ο πρόεδρος της Κορίνθιανς, Αουγκούστο Μέλο, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και ξέπλυμα χρήματος, αποπέμφθηκε από την θέση του, μετά από σχετική ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης του συλλόγου του Σάο Πάολο.

Ο Μέλο, ο οποίος έφερε τον Ολλανδό διεθνή Μέμφις Ντεπάι στην Κορίνθιανς τον Σεπτέμβριο του 2024, παραπέμπεται στο δικαστήριο για «εγκληματική οργάνωση», «ξέπλυμα χρήματος» και «κλοπή», σύμφωνα με δικαστική πηγή που επικαλέστηκε το AFP στις 23 Ιουλίου. Είναι κυρίως ύποπτος για παρατυπίες σε συμβόλαιο χορηγίας με την πλατφόρμα στοιχημάτων Vai de Bet.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε ο βραζιλιάνικος Τύπος, ο 61χρονος Μέλο, κατηγορείται για την δημιουργία δικτύου εικονικών εταιρειών με σκοπό την υπεξαίρεση χρημάτων από τον σύλλογο, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Η εισαγγελία του Σάο Πάολο ζητά από τους κατηγορούμενους να αποζημιώσουν τον σύλλογο με το ποσό των 40 εκατομμυρίων ρεάλ (περίπου 7,2 εκατομμύρια δολάρια).

Στην γενική συνέλευση του Σαββάτου (9/8), 1.413 μέλη ψήφισαν υπέρ της οριστικής αποπομπής του και 620 ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσίευσε ο σύλλογος.

Η Κορίνθιανς, την οποία υποστηρίζει και ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, βρίσκεται αυτήν την στιγμή δωδέκατη στο εθνικό πρωτάθλημα. Επτά φορές πρωταθλήτρια Βραζιλίας, κάποτε νικήτρια του Κόπα Λιμπερταδόρες (2012) και δύο φορές νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (2000, 2012), η Κορίνθιανς έχει... φιλοξενήσει θρυλικούς παίκτες, όπως οι Γκαρίντσα, Ριβελίνο, Σόκρατες, Ρομπέρτο Κάρλος και, πιο πρόσφατα, ο Χαβιέ Μασεράνο.