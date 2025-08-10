Βόλος: Σέντρα στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα με Λεβαδειακό, ΑΕΛ, Πανσερραϊκό

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου

Τουρνουά ποδοσφαίρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα διοργανώνεται σήμερα και την Τρίτη 12/8 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τη συμμετοχή του Βόλου, του Πανσερραϊκού, της ΑΕΛ και του Λεβαδειακού.

Το τουρνουά διεξάγεται με σκοπό την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και η είσοδος των φιλάθλων θα γίνεται από την 2η πεζογέφυρα ενώ οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από τo Cosmote.

Εισιτήρια των αγώνων πωλούνται καθημερινά από το Ορφανοτροφείο Βόλου, ενώ την ημέρα των αγώνων θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα του Πανθεσσαλικού σταδίου.

Το πρόγραμμα του τουρνουά έχει ως εξής:

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

ΑΕΛ – Λεβαδειακός (18.30, Πανθεσσαλικό)

Βόλος – Πανσερραϊκός (21.00 Πανθεσσαλικό)

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Μικρός τελικός (18.30, Πανθεσσαλικό)

Μεγάλος τελικός (21.00, Πανθεσσαλικό).

Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση, με το νικητή να αναδεικνύεται μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.