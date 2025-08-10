Κολομβία: Σοκαριστικός τραυματισμός αμυντικού της Μιγιονάριος (vid)

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο 72λεπτο της αναμέτρησης της Μιγιονάριος με την Ντεπορτίβο Κάλι για το πρωτάθλημα Κολομβίας.
Ο 28χρονος αμυντικός Αντρές Γίνιας τραυματίστηκε σοβαρά όταν σε ένα μαρκάρισμα έπεσε πάνω του ο αντίπαλος του Φερνάντι Μιμπακάς. Ολόκληρο το γήπεδο «πάγωσε», ο άτυχος παίκτης έβαλε τα κλάματα από τους πόνους και αποχώρησε με φορείο ενώ ο προπονητής του που είδε τη φάση, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο του αφού δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις ο 28χρονος παίκτης της Μιγιονάριος έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα.