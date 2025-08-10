Κολομβία: Σοκαριστικός τραυματισμός αμυντικού της Μιγιονάριος (vid)

Άπαντες στο γήπεδο «πάγωσαν» στον τραυματισμό του Αντρές Γίνιας που φέρεται ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα!

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο 72λεπτο της αναμέτρησης της Μιγιονάριος με την Ντεπορτίβο Κάλι για το πρωτάθλημα Κολομβίας.

Ο 28χρονος αμυντικός Αντρές Γίνιας τραυματίστηκε σοβαρά όταν σε ένα μαρκάρισμα έπεσε πάνω του ο αντίπαλος του Φερνάντι Μιμπακάς. Ολόκληρο το γήπεδο «πάγωσε», ο άτυχος παίκτης έβαλε τα κλάματα από τους πόνους και αποχώρησε με φορείο ενώ ο προπονητής του που είδε τη φάση, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο του αφού δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις ο 28χρονος παίκτης της Μιγιονάριος έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα.