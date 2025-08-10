Ρόμα: Μεταγραφική ενίσχυση στην επίθεση ζητάει ο Γκασπερίνι

Ο τεχνικός της Ρόμα έχει πάρει το «οκ» από τη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου.

Ενίσχυση στον επιθετικό τομέα ζητάει ο τεχνικός της Ρόμα Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και απ’ ότι είπε έχει πάρει το «οκ» από τη διοίκηση της ομάδας.

Σε δηλώσεις του μετά το φιλικό με την Έβερτον, ο προπονητής της Ρόμα είπε σχετικά. ««Η αγορά; Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με τους ιδιοκτήτες, και ήταν πολύ θετικοί. Απομένουν μόνο τρεις εβδομάδες για το μεταγραφικό παζάρι, που δεν είναι πολύς χρόνος. Χρειαζόμαστε ακόμα κάτι στην επίθεση. Οι ιδιοκτήτες είπαν σημαντικά πράγματα και ελπίζουμε να εφαρμοστούν στην αγορά. Ο Μασάρα δουλεύει σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει το κλαμπ, σε συμφωνία με τον προπονητή και τον Ρανιέρι».

Ο Γκασπερίνι σχολίασε την απόδοση της ομάδας στο φιλικό νικηφόρο 1-0 με την Έβερτον. «Το αποτέλεσμα ήταν δύσκολο, αλλά όπως είπα, δεν ήταν όλα αρνητικά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα. Βγαίνουμε από αυτόν τον μήνα με θετικό πρόσημο χάρη στις προσπάθειες των παικτών. Ευχαριστώ τα παιδιά για την απόδοσή τους».

- Για τις μεταγραφές της ομάδας και την προώθηση του Ελ Αϊναούι σχολίασε: «Είναι μια λύση. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μόνο σύστημα παιχνιδιού, αλλά για μένα ήταν πάντα έτσι. Το δοκιμάσαμε εναντίον της Κάννες, και δεν πήγε καλά αν και κερδίσαμε. Σήμερα (9/8), εναντίον μιας ομάδας της Premier League τα πήγαμε καλά»

- Για τον Γκιλάρντ είπε: «Ήταν πολύ καλός. Ήρθε αυτή την εβδομάδα και προπονήθηκε με συνέπεια, ήταν θετικός».

- Για τον Ντόβμπικ: «Ήταν εκτός, αλλά βελτιώνεται. Δουλεύει πολύ σκληρά. Διάβασα ότι δεν μου αρέσει ο Ντόβμπικ, μη γράφετε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν το είπα. Μου αρέσουν όλοι οι παίκτες της Ρόμα, και όσο είναι στη Ρόμα, πιστεύω πως θα κάνουν το καλύτερο για να μας βελτιώσουν. Τα παιδιά προπονούνται πολύ καλά και για μένα αυτό είναι παραπάνω από αισιόδοξο σημάδι».