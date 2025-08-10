ΟΦΗ: Εξετάζει τον Σλοβένο μέσο Γεβσένακ

Ο 22χρονος άσος ανήκει στην ιταλική Πίζα.

Δίχτυα στην Ιταλία έχει απλώσει ο ΟΦΗ για την ενίσχυση της γραμμής του κέντρου.

Οι Κρητικοί έχουν βγει στην αγορά για στόπερ και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «gentikoule» εξετάζουν την περίπτωση του Σλοβένου Ζαν Γεβσένακ.

Ο 22χρονος μέσος ανήκει στην Πίζα που φέτος πήρε την άνοδο για την Serie A. Σε ηλικία 16 χρονών μετακόμισε από την Σλοβενία στην Πορτογαλία και την Μπενφίκα. Με τους Πορτογάλους κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ Νέων και το περσινό καλοκαίρι τον αγόρασε η Πίζα καταβάλλοντας στην Μπενφίκα 1,2 εκ. ευρώ για ν’ αποκτήσει τα δικαιώματα του.

Οι Ιταλοί που έκαναν πορεία πρωταθλητισμού πέρυσι προκειμένου να πάρουν την άνοδο για την Serie A τον έδωσαν δανεικό τον περασμένο Ιανουάριο στην Ολιβεϊρένσε με την οποία αγωνίστηκε σε 12 παιχνίδια ενώ στο πρώτο μέρος της περσινής χρονιάς φόρεσε την φανέλα της Πίζα σε δύο παιχνίδια στην Serie B ενώ έκανε και δύο συμμετοχές στο Κύπελλο Ιταλίας.

Ο Γεβσένακ, διεθνείς με όλες τις μικρές Εθνικές της χώρας του, αυτήν την περίοδο συμμετέχει στην προετοιμασία της Πίζα που προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του Καμπιονάτο.