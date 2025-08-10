Από την Αρμενία στην Καβάλα ο Κουντουριώτης

Ο ΑΟΚ απέκτησε τον 27χρονο μεσοεπιθετικό Χρήστο Κουντουριώτη που είχε ξεκινήσει το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Στο περσινό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Αλασκέρ στην Αρμενία ο 27χρονος Χρήστος Κουντουριώτης είχε 10 συμμετοχές προτού αποφασίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του ΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει την απόκτηση του Χρήστου Κουντουριώτη, ο οποίος εντάσσεται άμεσα στο ρόστερ της ομάδας μας. Ο 27χρονος εξτρέμ είναι προϊόν των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, όπου και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Super League το 2017.

Στη συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε: Zemplín Michalovce & Košice (Σλοβακία), Ολυμπιακός Βόλου, Ηρακλής, Telavi (Γεωργία), Alashkert (Αρμενία). Με περισσότερες από 140 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Χρήστος φέρνει στην ομάδα μας εμπειρία, ταχύτητα και δημιουργικότητα στις πτέρυγες της επίθεσης.

Μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές, καθώς και σε ρόλο επιθετικού χαφ.

Η οικογένεια του ΑΟ Καβάλα καλωσορίζει τον Χρήστο Κουντουριώτη και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες».