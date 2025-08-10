Αποβλήθηκε στο πεντάλεπτο ο Μάντσα που «βλέπει» ο Ολυμπιακός (vid)

Την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με τη Μποταφόγκο αντίκρισε ο 21χρονος στοπερ.

Δεν πρόλαβε να ιδρώσει τη φανέλα και αποβλήθηκε ο Γκουστάβο Μάντσα, που είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Ο 21χρονος στόπερ στην αναμέτρηση της Φορταλέζα με την Μποταφόγκο για το πρωτάθλημα Βραζιλίας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μόλις στο 5ο λεπτό για επικίνδυνο μαρκάρισμα.

Συγκεκριμένα έκανε τάκλιν με τεντωμένο πόδι στο ύψος του καλαμιού του Ντανίλο, και ο διαιτητής έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR τον απέβαλε.

Για τον Βραζιλιάνο αυτό ήταν η πρώτη αποβολή της επαγγελματικής του καριέρας. Τη φετινή σεζόν έχει δεχτεί επτά κίτρινες κάρτες.

Η Φορταλέζα γνώρισε βαριά ήττα με 5-0.